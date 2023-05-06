Оказалось, что архивные данные о его работе в колхозе не сохранились
Прокуратура Мухоршибирского района провела проверку по обращению жителя улуса Кусоты по вопросу получения статуса «Труженик тыла».
Пенсионер в годы Великой Отечественной войны трудился в колхозе имени Сталина Мухоршибирского района. Вместе с другими детьми заявитель работал пастухом, участвовал в выращивании зерновых культур, сенокосе. Архивные данные о его работе в колхозе не сохранились.
- В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об установлении факта трудовой деятельности гражданина во время Великой Отечественной войны. Мухоршибирский районный суд требование прокурора удовлетворил, решение суда вступило в законную силу, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
В настоящее время заявителю присвоен статус «Труженик тыла» и выдано удостоверение, что позволит ему получить предусмотренные действующим законодательством меры социальной поддержки.
Житель Бурятии через суд получил звание труженика тыла
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