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Житель Бурятии через суд получил звание труженика тыла

Житель Бурятии через суд получил звание труженика тыла
Общество,  Фото:pixabay.com
Оказалось, что архивные данные о его работе в колхозе не сохранились

Прокуратура Мухоршибирского района провела проверку по обращению жителя улуса Кусоты по вопросу получения статуса «Труженик тыла».

Пенсионер в годы Великой Отечественной войны трудился в колхозе имени Сталина Мухоршибирского района. Вместе с другими детьми заявитель работал пастухом, участвовал в выращивании зерновых культур, сенокосе. Архивные данные о его работе в колхозе не сохранились.

- В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об установлении факта трудовой деятельности гражданина во время Великой Отечественной войны. Мухоршибирский районный суд требование прокурора удовлетворил, решение суда вступило в законную силу, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

В настоящее время заявителю присвоен статус «Труженик тыла» и выдано удостоверение, что позволит ему получить предусмотренные действующим законодательством меры социальной поддержки.
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