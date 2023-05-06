Преступление произошло зимой 2021 года
Заларинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего мужчины. Он признан виновным в разбое.
24 февраля 2021 года ранее неоднократно судимый житель Зимы, вооружившись ножом, вызвал такси. Чтобы отобрать автомобиль, в ходе движения он напал на таксиста, причинив ему тяжкие телесные повреждения в виде ножевых ранений.
Подсудимый оставил потерпевшего на дороге и скрылся с места происшествия. Позже был задержан сотрудниками полиции.
- С учётом мнения государственного обвинителя и наличия особо опасного рецидива суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Приговор не вступил в законную силу.
Житель Иркутской области получил 16 лет колонии за нападение на таксиста
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Преступление произошло зимой 2021 года
К акции может присоединиться любой желающий
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
С 1 мая по 30 сентября жители Бурятии могут сэкономить до 20% при покупке билетов на межмуниципальные автобусы
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с велопробега
В каждом из участковых лесничеств нацпарка и заповедника во время действия особого противопожарного режима проводится усиленное патрулирование территорий
Оказалось, что архивные данные о его работе в колхозе не сохранились
На утро 6 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано
Ведутся ремонтные работы по благоустройству прилегающей территории театра
Легкоатлетическую эстафету проведут на улицах Таксимо
Региональный этап состоится 24 мая
Мужчина получил 10 лет колонии
По трассе БАМ местами небольшой дождь
Общество, 05.05.2023
На 9 мая будет организован необычный праздничный подарок горожанам
Общество, 05.05.2023
Их подарят пациентам военных госпиталей города Улан-Удэ