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Житель Иркутской области получил 16 лет колонии за нападение на таксиста

Житель Иркутской области получил 16 лет колонии за нападение на таксиста
Общество,  Фото:pixabay.com
Преступление произошло зимой 2021 года

Заларинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего мужчины. Он признан виновным в разбое.

24 февраля 2021 года ранее неоднократно судимый житель Зимы, вооружившись ножом, вызвал такси. Чтобы отобрать автомобиль, в ходе движения он напал на таксиста, причинив ему тяжкие телесные повреждения в виде ножевых ранений.

Подсудимый оставил потерпевшего на дороге и скрылся с места происшествия. Позже был задержан сотрудниками полиции.

- С учётом мнения государственного обвинителя и наличия особо опасного рецидива суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Приговор не вступил в законную силу.
суд разбой

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