Житель Иркутской области получил 16 лет колонии за нападение на таксиста

Преступление произошло зимой 2021 года



Заларинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего мужчины. Он признан виновным в разбое.



24 февраля 2021 года ранее неоднократно судимый житель Зимы, вооружившись ножом, вызвал такси. Чтобы отобрать автомобиль, в ходе движения он напал на таксиста, причинив ему тяжкие телесные повреждения в виде ножевых ранений.



Подсудимый оставил потерпевшего на дороге и скрылся с места происшествия. Позже был задержан сотрудниками полиции.



- С учётом мнения государственного обвинителя и наличия особо опасного рецидива суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.



Приговор не вступил в законную силу.

