В Бурятии потушили сложный лесной пожар

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На утро 6 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано



За прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара на территории Улан-Удэнского лесничества вблизи ДНТ «Учитель». Он возник из-за линейных объектов. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по лесной подстилке в гору.



- На тушении работало 84 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников, сотрудников МЧС и привлечённых. Задействовано 14 единиц техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 10 га. Сложное возгорание оперативно ликвидировано.



Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской поблагодарил группировку за оперативно и своевременно принятые меры по ликвидации пожара, а также поручил наградить отличившихся специалистов.



На утро 6 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



Жителям напоминают - в республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём.



Доступ в лес ограничен. Соблюдайте правила пожарной безопасности!



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.





