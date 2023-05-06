На утро 6 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано
За прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара на территории Улан-Удэнского лесничества вблизи ДНТ «Учитель». Он возник из-за линейных объектов. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по лесной подстилке в гору.
- На тушении работало 84 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников, сотрудников МЧС и привлечённых. Задействовано 14 единиц техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 10 га. Сложное возгорание оперативно ликвидировано.
Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской поблагодарил группировку за оперативно и своевременно принятые меры по ликвидации пожара, а также поручил наградить отличившихся специалистов.
На утро 6 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
Жителям напоминают - в республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём.
Доступ в лес ограничен. Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии потушили сложный лесной пожар
Общество, Фото:
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