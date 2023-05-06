Особый противопожарный режим ввели на территории Прибайкальского нацпарка

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В каждом из участковых лесничеств нацпарка и заповедника во время действия особого противопожарного режима проводится усиленное патрулирование территорий



Особый противопожарный режим ввели на территории Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского государственного заповедника 6 мая 2023 года в 8:00. Он предполагает несколько важных изменений для посетителей:



- до 8 утра 18 июня вводится запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, использование пиротехнических изделий, запуск летающих изделий (китайские фонарики и другое) с использованием открытого огня. Разрешено использование газовых горелок;



- в транспортных средствах физических лиц должны находиться: штыковая лопата и ёмкости с водой в общем объёме не менее 10 литров. Для коммерческих перевозчиков «противопожарный набор» больше: штыковая лопата, топор, металлические грабли и ёмкость с водой в объёме не менее 20 литров. Инспекторы в области охраны окружающей среды вправе проверить наличие таких наборов и в случае их отсутствия аннулировать разрешение на посещение, препроводить автомобиль за пределы особо охраняемых природных территорий.



Все эти меры направлены на то, чтобы не допустить разгула огненной стихии на берегах Байкала, спасти живой мир: растения, деревья, животных – в том числе, редких и краснокнижных.



- Порой для того, чтобы предотвратить большую беду, достаточно небольших усилий: соблюдать созданные на основе многолетнего опыта правила и не оставаться равнодушным к замеченному огню. В Прибайкальском национальном парке и Байкало-Ленском заповеднике круглосуточно дежурят профессионалы, готовые выехать по первому сигналу. Телефон дежурного в Иркутске: 66 – 22 – 92, - отмечают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Если очаг огня невелик, и вы объективно считаете, что можете, не подвергая свои здоровье и жизнь опасности, остановить пожар – используйте для этого все имеющиеся подручные средства, в том числе ветки и веники из них.



В каждом из участковых лесничеств национального парка и заповедника во время действия особого противопожарного режима проводится усиленное патрулирование территорий, в том числе с воздуха. Для посетителей подготовлены памятки, в населённых пунктах продолжатся профилактические обходы.



- Перед выходом на маршрут посетителей просят убедиться, что он открыт, а класс пожарной опасности на выбранной территории не превышает 3 (из 5 возможных). Эту информацию можно получить на официальном сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» ежесуточно, либо по телефону 8 800 302 04 58 (звонок бесплатный), - заключили в учреждении.





