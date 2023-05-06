Фонтан на Театральной площади в Улан Удэ заработает 9 мая

Ведутся ремонтные работы по благоустройству прилегающей территории театра

Фонтан напротив здания театра оперы и балета в Улан-Удэ включат в День Победы. Об этом сообщил в соцсетях директор театра Дмитрий Дылыков:«Мы готовимся к празднику и летнему периоду, чтобы жителям и гостям Улан-Удэ было приятно и комфортно. Наши службы административно-хозяйственной части ведут ремонтные работы по благоустройству прилегающей территории театра: фонтан, Театральная площадь, газоны. Начали покраску рекламных конструкций».По словам Дылыкова, перед театром стоит большая задача по обслуживанию Театральной площади и музыкального фонтана.- Ежегодно готовим фонтан к зимнему периоду и летнему, - отметил он. - В прошлом году отремонтировали все скамейки. В этом году обновляем урны. После праздников будем сеять газон и устанавливать поливочную систему, - отметил он.Сейчас, по его словам, работы идут полным ходом, как в театре, так и на прилегающей территории.