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Фонтан на Театральной площади в Улан Удэ заработает 9 мая

Фонтан на Театральной площади в Улан Удэ заработает 9 мая
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ведутся ремонтные работы по благоустройству прилегающей территории театра

Фонтан напротив здания театра оперы и балета в Улан-Удэ включат в День Победы. Об этом сообщил в соцсетях директор театра Дмитрий Дылыков:

«Мы готовимся к празднику и летнему периоду, чтобы жителям и гостям Улан-Удэ было приятно и комфортно. Наши службы административно-хозяйственной части ведут ремонтные работы по благоустройству прилегающей территории театра: фонтан, Театральная площадь, газоны. Начали покраску рекламных конструкций».

По словам Дылыкова, перед театром стоит большая задача по обслуживанию Театральной площади и музыкального фонтана.

- Ежегодно готовим фонтан к зимнему периоду и летнему, - отметил он. - В прошлом году отремонтировали все скамейки. В этом году обновляем урны. После праздников будем сеять газон и устанавливать поливочную систему, - отметил он.

Сейчас, по его словам, работы идут полным ходом, как в театре, так и на прилегающей территории.
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