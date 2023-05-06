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Житель Бурятии убил приятеля, не вытерпев оскорблений

Житель Бурятии убил приятеля, не вытерпев оскорблений
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина получил 10 лет колонии
 
Хоринским районным судом вынесен приговор в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве.

Между пьяными подсудимым и потерпевшим возник конфликт, в результате которого первый выгнал второго из своего дома, после чего последний ушёл.

Далее подсудимый позвонил приятелю, который в ходе уже телефонного разговора нецензурно оскорбил его и сообщил, что вступал в половую связь с его женой.

Оскорблённый мужчина вооружился охотничьим огнестрельным оружием и направился к жилью знакомого. В ограде дома потерпевшего житель района выстрелил в грудную клетку, живот, плечо обидчика. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте происшествия.

Подсудимый вину на суде признал в полном объёме, раскаялся в содеянном,

- С учётом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд признал Н. виновным по ч.1 ст. 105, ч.1 ст. 222.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5000 рублей, - сообщили в Хоринском райсуде.

Также суд взыскал с мужчины в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда и возмещение материального вреда.

Приговор вступил в законную силу, сторонами не обжалован.
суд

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