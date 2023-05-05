Улан-удэнцы устроили помойку возле смотровой площадки













Жителей Бурятии, которые собираются отдохнуть на природе на майских праздниках, призвали соблюдать чистоту. «Пожалуйста, не забывайте покупать мешки, чтобы не оставить после себя мусор», – отметил руководитель АНО «Событие».







Во время апрельского субботника на берегу Уды в столице Бурятии собрали 9 тысяч килограммов мусора. Набережную приводили в порядок почти полсотни человек.

Известный общественник, представитель КВН-движения Бурятии и руководитель АНО «Событие» Чингис Болотов рассказал, как накануне вместе с единомышленниками и другими неравнодушными улан-удэнцами убирал территорию около смотровой площадке на улице Бабушкина. Фото «до» и «после» он опубликовал на личной странице во «ВКонтакте».- Это пример того, как можно своими руками быстро и незатратно облагородить территорию. Одолели небольшой, но очень замусоренный участок за два часа. А когда закончились мешки, мы, к сожалению, обнаружили рядом ещё один, – поделился Болотов.Чингис заявил, что экоактивисты обязательно вернутся туда. Присоединиться к ним могут все желающие.