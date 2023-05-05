Школьники и студенты из Бурятии прошли отбор в «Лигу знаний»

Теперь их ждут первые командные игры



28 апреля состоялась финальная отборочная игра всероссийского интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи» от общества «Знание» и «Движения Первых». Свыше 400 тысяч обучающихся со всей страны поборолись за место в команде своих учебных заведений.



От Бурятии в отборе поучаствовали 3330 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Для прошедших отборочный этап 13 и 20 мая пройдут первые командные игры.



- В рамках командного этапа в учебных заведениях пройдут две онлайн-игры. Ссылка на трансляцию ведущего будет доступна в личных кабинетах учителей и обучающихся. Сильнейшие команды попадут в региональные финалы, - рассказали организаторы турнира.



Участников ждёт несколько форматов вопросов: визуальные, музыкальные и текстовые. Специальные видеовопросы игрокам зададут «знатоки проекта» — известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства. Среди них, к примеру, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.



- Через формат викторины можно показать связь литературы с историей, филологией и лингвистикой, философией. Отвечая на вопросы, дети учатся находить эти связи и формируют системное мышление, учатся видеть тенденции. Этим умением и славятся писатели. Я очень рад быть среди «знатоков» турнира и хочу пожелать ребятам самого бодрого настроя и успехов. Читайте — это лучшее времяпрепровождение! - напутствовал Сергей Лукьяненко.



Турнир «Лига Знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта. Два первых этапа — индивидуальный и командный — проходят на базе образовательных организаций. Затем по итогам состязаний состоятся очные игры в регионах. Победители от каждого субъекта России сразятся в федеральном финале.





Возрастное ограничение 12+



