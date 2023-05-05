05 мая

04 мая

Популярное

Школьники и студенты из Бурятии прошли отбор в «Лигу знаний»

Школьники и студенты из Бурятии прошли отбор в «Лигу знаний»
Общество,  Фото:screenshot
Теперь их ждут первые командные игры

28 апреля состоялась финальная отборочная игра всероссийского интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи» от общества «Знание» и «Движения Первых». Свыше 400 тысяч обучающихся со всей страны поборолись за место в команде своих учебных заведений.

От Бурятии в отборе поучаствовали 3330 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Для прошедших отборочный этап 13 и 20 мая пройдут первые командные игры.

- В рамках командного этапа в учебных заведениях пройдут две онлайн-игры. Ссылка на трансляцию ведущего будет доступна в личных кабинетах учителей и обучающихся. Сильнейшие команды попадут в региональные финалы, - рассказали организаторы турнира.

Участников ждёт несколько форматов вопросов: визуальные, музыкальные и текстовые. Специальные видеовопросы игрокам зададут «знатоки проекта» — известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства. Среди них, к примеру, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

- Через формат викторины можно показать связь литературы с историей, филологией и лингвистикой, философией. Отвечая на вопросы, дети учатся находить эти связи и формируют системное мышление, учатся видеть тенденции. Этим умением и славятся писатели. Я очень рад быть среди «знатоков» турнира и хочу пожелать ребятам самого бодрого настроя и успехов. Читайте — это лучшее времяпрепровождение! - напутствовал Сергей Лукьяненко.

Турнир «Лига Знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта. Два первых этапа — индивидуальный и командный — проходят на базе образовательных организаций. Затем по итогам состязаний состоятся очные игры в регионах. Победители от каждого субъекта России сразятся в федеральном финале.


Возрастное ограничение 12+

школьники студенты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители пригорода Улан-Удэ просят отремонтировать разрушающийся мост
Жители пригорода Улан-Удэ просят отремонтировать разрушающийся мост
Общество, 05.05.2023
«Люди важнее любых законных основании для бездействия», - просят сельчане
Школьники посоревнуются в знании бурятского языка
Школьники посоревнуются в знании бурятского языка
Общество, 05.05.2023
В олимпиаде примут участие младшеклассники 
20-летняя улан-удэнка жила с крупной опухолью в горле
20-летняя улан-удэнка жила с крупной опухолью в горле
Общество, 05.05.2023
Она задыхалась даже при небольшой физической нагрузке
В Бурятии дали прогноз погоды на 9 мая
В Бурятии дали прогноз погоды на 9 мая
Общество, 05.05.2023
Местами воздух погреется до +26 градусов
Над Бурятией нависла постоянная угроза ящура
Над Бурятией нависла постоянная угроза ящура
Общество, 05.05.2023
От него хотят привить более двух миллионов сельхозживотных

В Бурятии набирает обороты акция «Бессмертный автополк»
В Бурятии набирает обороты акция «Бессмертный автополк»
Общество, 05.05.2023
Автоинспекторы разместили портреты участников Великой Отечественной войны на патрульных автомобилях
По столице Бурятии проедет «победный» трамвай
По столице Бурятии проедет «победный» трамвай
Общество, 05.05.2023
Пассажирам будут вручать сладкие призы и памятные сувениры
Часть улан-удэнцев готовы взять корпоративную ипотеку
Часть улан-удэнцев готовы взять корпоративную ипотеку
Общество, 05.05.2023
На неё согласны 34% работающих горожан
В Бурятии сотрудники Росгвардии провели день открытых дверей
В Бурятии сотрудники Росгвардии провели день открытых дверей
Общество, 05.05.2023
Дети познакомились со спецификой службы 
В праздничные дни ветераны в Бурятии смогут бесплатно ездить между районами республики
В праздничные дни ветераны в Бурятии смогут бесплатно ездить между районами республики
Общество, 05.05.2023
Им предоставят бесплатный проезд в межмуниципальном транспорте
В праздничные и выходные дни будет ограничено движение транспорта на трассе Р-258 «Байкал»
В праздничные и выходные дни будет ограничено движение транспорта на трассе Р-258 «Байкал»
Общество, 05.05.2023
На участке трассы в Бурятии проводится капитальный ремонт
В Бурятии близких погибшего военного едва не оставили без выплат
В Бурятии близких погибшего военного едва не оставили без выплат
Общество, 05.05.2023
К ситуации пришлось подключить прокуратуру и суд
Жители Бурятии оказались недовольны местными дорогами
Жители Бурятии оказались недовольны местными дорогами
Общество, 05.05.2023
Они считают, что качество трасс оставляет желать лучшего
Улицу в столице Бурятии назвали в честь Алдара Цыденжапова
Улицу в столице Бурятии назвали в честь Алдара Цыденжапова
Общество, 05.05.2023
В Улан-Удэ увековечили память Героя России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^