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Школьники посоревнуются в знании бурятского языка

Школьники посоревнуются в знании бурятского языка
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В олимпиаде примут участие младшеклассники

15 мая в республике стартует республиканская онлайн-олимпиада по бурятскому языку среди учеников начальных классов под названием «Хараасгай». В ней примут участие школьники со 2 по 4 классы, которые изучают предметы «Родной (бурятский) язык» и «Государственный (бурятский) язык Республики Бурятия».

- Олимпиада призвана повысить интерес самых маленьких школьников к бурятскому языку, и поощрить детей, хорошо знающих бурятский язык, - рассказали организаторы олимпиады.

Олимпиада пройдёт в два этапа: школьный и республиканский. Школьный этап олимпиады пройдёт 15-17 мая в очном режиме в образовательных организациях республики. Работы учеников на этом этапе проверяют учителя бурятского языка.

Затем два ученика с каждого класса, набравшие наибольшее количество баллов, примут участие на республиканском этапе, который состоится 18 мая в онлайн-режиме, на сайте бурятского языка для школьников https://www.nomto.ru.

- В прошлом году в онлайн - олимпиаде «Хараасгай» участвовали 3323 учащихся из 17 районов республики и 3 районов города Улан-Удэ. На республиканский этап прошли 737 учащихся 2-4 классов, ставшие победителями школьных этапов Олимпиады, - добавили в министерстве образования и науки Бурятии.

Возрастное ограничение 6+ 
школьники бурятский язык

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