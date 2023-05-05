Школьники посоревнуются в знании бурятского языка

В олимпиаде примут участие младшеклассники
15 мая в республике стартует республиканская онлайн-олимпиада по бурятскому языку среди учеников начальных классов под названием «Хараасгай». В ней примут участие школьники со 2 по 4 классы, которые изучают предметы «Родной (бурятский) язык» и «Государственный (бурятский) язык Республики Бурятия».
- Олимпиада призвана повысить интерес самых маленьких школьников к бурятскому языку, и поощрить детей, хорошо знающих бурятский язык, - рассказали организаторы олимпиады.
Олимпиада пройдёт в два этапа: школьный и республиканский. Школьный этап олимпиады пройдёт 15-17 мая в очном режиме в образовательных организациях республики. Работы учеников на этом этапе проверяют учителя бурятского языка.
Затем два ученика с каждого класса, набравшие наибольшее количество баллов, примут участие на республиканском этапе, который состоится 18 мая в онлайн-режиме, на сайте бурятского языка для школьников https://www.nomto.ru.
- В прошлом году в онлайн - олимпиаде «Хараасгай» участвовали 3323 учащихся из 17 районов республики и 3 районов города Улан-Удэ. На республиканский этап прошли 737 учащихся 2-4 классов, ставшие победителями школьных этапов Олимпиады, - добавили в министерстве образования и науки Бурятии.
Возрастное ограничение 6+
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