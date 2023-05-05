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Жители пригорода Улан-Удэ просят отремонтировать разрушающийся мост

Жители пригорода Улан-Удэ просят отремонтировать разрушающийся мост
Общество,  Фото:"Аноним 03"
«Люди важнее любых законных основании для бездействия», - просят сельчане

Жители села Гурульба Иволгинского района Бурятии просят власти обратить внимание на разрушающийся мост через реку Иволгинка. Призыв о помощи они опубликовали в паблике «Аноним 03».

- Это сооружение жизненно необходимо для проживающих по улицам Соколиная, Воробьиная, Журавлиная, Орлиная, Совиная в настоящий момент конструктивные элементы моста находятся в аварийном состоянии. Возможно, встанет вопрос о балансовой принадлежности или даже о юридическом статусе данного объекта. Однако фактически это единственная возможность для жителей посещать все социальные объекты – амбулаторию, школу, детский сад, администрацию, - взывают сельчане.

Они просят помощи в решении вопроса: «Люди важнее любых законных основании для бездействия».



Как выяснилось, мост бесхозный. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в администрации Иволгинского района. Чтобы привести мост в порядок, нужно провести ряд бюрократических процедур.

- К сожалению, данный мост является бесхозным. Заказали техплан, затем ставим на баланс района, далее проведём работу по определению источника финансирования на разработку проектной документации (ПСД) по капитальному ремонту данного моста, - прокомментировали в администрации Иволгинского района.

После получения положительного заключения госэкспертизы будет направлена заявка в адрес министерства транспорта Бурятии на выделение финансирования. Возможно, работы попадут в программу «Мосты и путепроводы». Точные сроки пока остаются открытыми. 
мост

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