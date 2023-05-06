В Бурятии до +18 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По трассе БАМ местами небольшой дождь



По данным Бурятского гидрометцентра, 6 мая в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и днём по трассе БАМ местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13-17 м/с. Температура днём +13,+18, местами +5,+10.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +16,+18.





