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В Бурятии до +18 градусов

В Бурятии до +18 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По трассе БАМ местами небольшой дождь

По данным Бурятского гидрометцентра, 6 мая в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и днём по трассе БАМ местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13-17 м/с. Температура днём +13,+18, местами +5,+10.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +16,+18.


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