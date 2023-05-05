В Бурятии дали прогноз погоды на 9 мая

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами воздух погреется до +26 градусов



Впереди четыре выходных дня. Погода обещает быть благосклонной к жителям Бурятии и порадует теплом. В День Победы установится практически летняя погода – местами столбик термометра поднимется до +26 градусов.



По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 6 мая, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и днём по трассе БАМ местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13-17 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -5,-10, днём +13,+18, местами +5,+10.



В воскресенье, 7 мая, переменная облачность, по северной половине небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, по южной половине республики преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью от +4,-1, местами -4,-9, днём +17,+22, местами +10,+15, по северному Прибайкалью при осадках +3,+8.



В понедельник, 8 мая, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью 0,+5, местами -4,-9, днём +17,+22, местами +7,+12.



Во вторник, в День Победы, 9 мая, в большинстве районов ожидается тёплая преимущественно без осадков погода, днём по юго-западу местами осадки. Ветер восточный 4-9, местами до 14 м/с. Температура ночью 0,+5, местами -4,-9, днём +21,+26, местами +11,+16.



