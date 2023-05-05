Она задыхалась даже при небольшой физической нагрузке
В республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко успешно удалили опухоль из трахеи 20-летней жительницы бурятской столицы. Началась эта история в декабре. Девушка заметила, что у неё затянулся, казалось бы, обычный кашель и появляется одышка даже при малой физической нагрузке.
Молодой улан-удэнке поставили предварительный диагноз – бронхиальная астма и назначили симптоматическое лечение, но состояние не улучшилось. Новообразование обнаружили благодаря компьютерной томографии.
Девушка экстренно поступила в хирургическое торакальное отделение РКБ. Во время бронхоскопии выяснилось, что опухоль уже практически закрыла просвет трахеи и её требовалось удалить как можно скорее.
- Опухолевидное образование было размером до 2 сантиметров. Такая патология встречается в 10-20 случаях на 1 миллион человек, – рассказала заведующая отделением эндоскопии РКБ Альбина Гаврилова.
Осложнялось всё из-за большого размера опухоли и её расположения в трахее. Эндоскопистам требовалось тщательно продумать каждый шаг, чтобы помочь пациентке снова задышать полной грудью. За дело взялась опытная операционная бригада.
В итоге сложнейшая операция прошла успешно – образование полностью удалили эндоскопическим методом, то есть без разреза, а просвет трахеи восстановили.
Уже в первые сутки 20-летняя улан-удэнка начала дышать самостоятельно. Одышка у неё уменьшилась. Ещё через неделя девушка отправилась домой в удовлетворительном состоянии. Удалённую опухоль направили в патолого-анатомическую лабораторию для уточнения гистологического строения.
20-летняя улан-удэнка жила с крупной опухолью в горле
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