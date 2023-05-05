С 1 мая по 30 сентября жители Бурятии могут сэкономить до 20% при покупке билетов на межмуниципальные автобусы
За каждую поездку вернется кэшбек до 100 рублей при покупке билетов через Систему быстрых платежей, в том числе с помощью приложения СБПэй, на сайте biletavto.ru или в билетоматах на автостанциях региона.
Приобрести билет в билетомате с кешбэком можно двумя способами. Так, при покупке билетов по QR-коду через Систему быстрых платежей в приложении банка можно получить кешбек в 10% от стоимости билета. А при оплате QR-кодом через приложение СБПэй выгода составит 20%.
Предложение доступно только на поездки по межмуниципальным маршрутам Республики Бурятия. Ознакомиться с местами расположения билетоматов можно на сайте https://biletavto.ru/telefony-avtovokzalov/spisok-terminalov/.
«На одном из совещаний с перевозчиками межмуниципальных маршрутов, было принято совместное решение простимулировать пассажиров к безналичной оплате билетов. После этого мы встретились с руководством Национальной системы платежных карт, которое пошло на встречу и поддержало нас. В итоге, с 1 мая по 30 сентября, жители нашей республики смогут воспользоваться скидкой на проезд в межмуниципальном транспорте», - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Предложение запущено накануне дачного сезона и сезона отпусков, когда частота использования межмуниципальных маршрутов кратно растёт.
«Чтобы воспользоваться предложением, нужно на этапе оплаты билета выбрать на сайте или в билетомате способ оплаты - СБП. Сначала спишется полная сумма за поездку, а кешбэк вернётся обратно на счёт в течение нескольких дней. Проверить начисление кешбэка можно в приложении своего банка», – отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова.
Жители Бурятии могут сэкономить при покупке билетов на межмуниципальные автобусы
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