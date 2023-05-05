В Бурятии проведут шахматный турнир младшеклассников

За медали сразятся учащиеся 1-2 классов школ республики
С 12 по 13 мая в Бурятии состоится республиканский турнир по шахматам среди общеобразовательных коллективов «Дебют». Соревнования проводятся в Улан-Удэ, в городском шахматном клубе.
В турнире принимают участие команды образовательных организаций Бурятии, реализующих проект «Шахматы в школах». Участники команды должны обучаться в одной общеобразовательной организации. Состав команды: 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девочки) 2014 года рождения и моложе (учащиеся 1-2 классов) и 1 руководитель команды.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. День заезда и регистрация команд-участниц пройдут 12 мая с 10:30 до 12:30. Начало первого тура 13 мая в 11:00 часов.
Команды, занявшие первые три места, награждаются дипломами, игроки команд награждаются медалями и грамотами, сообщает федерация шахмат Бурятии.
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