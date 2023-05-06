В День Победы на севере Бурятии пробегут эстафету

Легкоатлетическую эстафету проведут на улицах Таксимо



9 мая, в день празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, в Муйском районе Бурятии будет дан старт традиционной легкоатлетической эстафете, в которой могут принять участие все желающие.



- Это мероприятие является важнейшим соревнованием, участие в котором большая честь для любого жителя нашего района. Эстафета проходит по улицам районного центра и у жителей и гостей нашего посёлка имеется прекрасная возможность «поболеть» за представителей своих команд и порадоваться успеху победителей, - сообщает администрация Муйского района.



Торжественная часть мероприятия — старт эстафеты — состоится в 10:00 у памятника «Первопроходцам БАМа» в Таксимо. Основная часть эстафеты включит в себя один забег в 10 этапов. За призовые места команды-участники будут награждены кубками мира.



Возрастное ограничение: 0+.

