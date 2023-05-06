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В День Победы на севере Бурятии пробегут эстафету

В День Победы на севере Бурятии пробегут эстафету
Общество,  Фото:pixabay.com
Легкоатлетическую эстафету проведут на улицах Таксимо

9 мая, в день празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, в Муйском районе Бурятии будет дан старт традиционной легкоатлетической эстафете, в которой могут принять участие все желающие.

- Это мероприятие является важнейшим соревнованием, участие в котором большая честь для любого жителя нашего района. Эстафета проходит по улицам районного центра и у жителей и гостей нашего посёлка имеется прекрасная возможность «поболеть» за представителей своих команд и порадоваться успеху победителей, - сообщает администрация Муйского района.

Торжественная часть мероприятия — старт эстафеты — состоится в 10:00 у памятника «Первопроходцам БАМа» в Таксимо. Основная часть эстафеты включит в себя один забег в 10 этапов. За призовые места команды-участники будут награждены кубками мира.

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Таксимо Муйский район Бурятия эстафета легкая атлетика спорт День Победы

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