Пассажирам будут вручать сладкие призы и памятные сувениры
Во вторник, 9 мая, по Улан-Удэ проедет трамвай Победы. Одноимённую акцию, уже ставшую традиционной, посвятят 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Вагон отправится с остановки «Шишковка» и будет курсировать с 11:00 до 12:30 по маршруту № 2. Пассажиров ждёт праздничная концертно-развлекательная программа. Артисты дома культуры имени А. П. Вагжанова исполнят для них песни военных лет и «боевые» частушки и проведут викторины на военную тему.
Вместе с ними улан-удэнцы смогут окунуться в атмосферу того времени и сделать памятные фотографии возле фотозоны. А ещё горожанам вручат сладкие призы и памятные сувениры в виде «голубей мира». В трамвае также состоится акция «Георгиевская ленточка».
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По столице Бурятии проедет «победный» трамвай
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