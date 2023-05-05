По столице Бурятии проедет «победный» трамвай

Пассажирам будут вручать сладкие призы и памятные сувениры



Во вторник, 9 мая, по Улан-Удэ проедет трамвай Победы. Одноимённую акцию, уже ставшую традиционной, посвятят 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Вагон отправится с остановки «Шишковка» и будет курсировать с 11:00 до 12:30 по маршруту № 2. Пассажиров ждёт праздничная концертно-развлекательная программа. Артисты дома культуры имени А. П. Вагжанова исполнят для них песни военных лет и «боевые» частушки и проведут викторины на военную тему.



Вместе с ними улан-удэнцы смогут окунуться в атмосферу того времени и сделать памятные фотографии возле фотозоны. А ещё горожанам вручат сладкие призы и памятные сувениры в виде «голубей мира». В трамвае также состоится акция «Георгиевская ленточка».



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