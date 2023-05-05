В нацпарке Бурятии покажут выставку о Великой Отечественной

В Кырене начала работу выставка «Навсегда в наших сердцах»
В Бурятии открылась выставка «Навсегда в наших сердцах», посвящённая 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Она начала работу в музее «Природы и Человека» национального парка «Тункинский».
На выставке презентованы военные письма, документы, личные вещи и юбилейные награды ветерана Великой Отечественной войны, работника лесного хозяйства Тункинского района Гомбо Бадмаевича Шагдурова. Также будут представлены документы и фотографии периода 1941-1945 годов, краеведческая военная литература.
Выставка продлится по 25 мая в административно-музейном комплексе в селе Кырен, сообщает пресс-служба нацпарка.
Возрастное ограничение: 6+.
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