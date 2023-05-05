На неё согласны 34% работающих горожан
Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, как жители бурятской столицы относятся к корпоративной ипотеке – это когда кредиты на жильё сотрудники берут с помощью компании (организации), где работают. Субсидировать ставку по ним для работников предложил промышленным предприятиям около месяца назад глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Воспользоваться такими условиями сегодня хотелось бы каждому третьему улан-удэнцу (34%). Их привлекает возможность приобрести жилплощадь на более выгодных условиях, причём горожан с детьми – чаще, чем бездетных (49% против 25%), а состоящих в браке – чаще холостых и незамужних (41% и 24% соответственно).
А вот 4 из 10 респондентов (41%) не заинтересованы в ипотеке от работодателя, поскольку, по их мнению, это может обернуться чрезмерной зависимостью от компании.
Наши земляки с доходом от 50 до 80 тысяч в месяц выражают бо́льшую заинтересованность в такой ипотеке (44%). Об улучшении жилищных условий с помощью компании женщины задумываются чаще мужчин (37% против 34% соответственно).
Часть улан-удэнцев готовы взять корпоративную ипотеку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Автоинспекторы разместили портреты участников Великой Отечественной войны на патрульных автомобилях
Пассажирам будут вручать сладкие призы и памятные сувениры
На неё согласны 34% работающих горожан
Дети познакомились со спецификой службы
Им предоставят бесплатный проезд в межмуниципальном транспорте
На участке трассы в Бурятии проводится капитальный ремонт
К ситуации пришлось подключить прокуратуру и суд
Люди боятся замёрзнуть в своих квартирах
Они считают, что качество трасс оставляет желать лучшего
В Улан-Удэ увековечили память Героя России
Инцидент произошёл в Родительский день
В стране проходит акция #Учительгерой
Премьера первого бурятского рок-мюзикла состоялась в июне 2022 года
Возле памятника в посёлке Горького устроят митинг
Из-за осадков и сильного ветра некоторые населённые пункты рискуют остаться без света