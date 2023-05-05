Часть улан-удэнцев готовы взять корпоративную ипотеку

На неё согласны 34% работающих горожан



Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, как жители бурятской столицы относятся к корпоративной ипотеке – это когда кредиты на жильё сотрудники берут с помощью компании (организации), где работают. Субсидировать ставку по ним для работников предложил промышленным предприятиям около месяца назад глава Минфина РФ Антон Силуанов.



Воспользоваться такими условиями сегодня хотелось бы каждому третьему улан-удэнцу (34%). Их привлекает возможность приобрести жилплощадь на более выгодных условиях, причём горожан с детьми – чаще, чем бездетных (49% против 25%), а состоящих в браке – чаще холостых и незамужних (41% и 24% соответственно).



А вот 4 из 10 респондентов (41%) не заинтересованы в ипотеке от работодателя, поскольку, по их мнению, это может обернуться чрезмерной зависимостью от компании.



Наши земляки с доходом от 50 до 80 тысяч в месяц выражают бо́льшую заинтересованность в такой ипотеке (44%). Об улучшении жилищных условий с помощью компании женщины задумываются чаще мужчин (37% против 34% соответственно).



