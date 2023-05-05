В праздничные и выходные дни будет ограничено движение транспорта на трассе Р-258 «Байкал»

На участке трассы в Бурятии проводится капитальный ремонт



В Кабанском районе Бурятии продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Р-258 «Байкал», с 183-го по 214-й км. В связи с особенностями местности (Центральная экологическая зона Байкальской природной территории) устройство объездной дороги вдоль ремонтируемого участка невозможно. Поэтому при выполнении дорожных работ на участке временно ограничено движение по одной полосе.



Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год, однако в планах управления федеральных автомобильных дорог ввести часть участка досрочно, уже в этом году. В связи с этим в праздничные и выходные дни работы будут идти в штатном режиме: с 8 утра до 20 часов вечера ежедневно, работа бульдозера и автогрейдера в ночное время, заготовка инертных материалов круглосуточно.



- Просим автомобилистов отнестись с пониманием к временным неудобствам, учитывать изменения организации дорожного движения, заранее планировать время выезда и по возможности, отказаться от поездок, - сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал».



Также в управлении отметили, что ремонтируемый участок имеет особое значение, так как пролегает вдоль озера Байкал и его заповедной территории. На протяжении всего участка расположены популярные туристические места и базы отдыха. Дорога Р-258 «Байкал» - единственная федеральная трасса, которая ведёт к самому глубокому озеру в мире – Байкалу. Она проходит по Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальскому краю и связывает их региональные центры.



