На участке трассы в Бурятии проводится капитальный ремонт
В Кабанском районе Бурятии продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Р-258 «Байкал», с 183-го по 214-й км. В связи с особенностями местности (Центральная экологическая зона Байкальской природной территории) устройство объездной дороги вдоль ремонтируемого участка невозможно. Поэтому при выполнении дорожных работ на участке временно ограничено движение по одной полосе.
Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год, однако в планах управления федеральных автомобильных дорог ввести часть участка досрочно, уже в этом году. В связи с этим в праздничные и выходные дни работы будут идти в штатном режиме: с 8 утра до 20 часов вечера ежедневно, работа бульдозера и автогрейдера в ночное время, заготовка инертных материалов круглосуточно.
- Просим автомобилистов отнестись с пониманием к временным неудобствам, учитывать изменения организации дорожного движения, заранее планировать время выезда и по возможности, отказаться от поездок, - сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал».
Также в управлении отметили, что ремонтируемый участок имеет особое значение, так как пролегает вдоль озера Байкал и его заповедной территории. На протяжении всего участка расположены популярные туристические места и базы отдыха. Дорога Р-258 «Байкал» - единственная федеральная трасса, которая ведёт к самому глубокому озеру в мире – Байкалу. Она проходит по Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальскому краю и связывает их региональные центры.
В праздничные и выходные дни будет ограничено движение транспорта на трассе Р-258 «Байкал»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На участке трассы в Бурятии проводится капитальный ремонт
К ситуации пришлось подключить прокуратуру и суд
Люди боятся замёрзнуть в своих квартирах
Они считают, что качество трасс оставляет желать лучшего
В Улан-Удэ увековечили память Героя России
Инцидент произошёл в Родительский день
В стране проходит акция #Учительгерой
Премьера первого бурятского рок-мюзикла состоялась в июне 2022 года
Возле памятника в посёлке Горького устроят митинг
Из-за осадков и сильного ветра некоторые населённые пункты рискуют остаться без света
Они бродят прямо по дворам и кладбищу в Селенгинском районе
Там грядёт масштабное переустройство сетей
В том числе выявлены нарушения сроки поставки оборудования
Водители спецтехники также оценили приветствие подростков
Об этом сообщил главный санитарный врач Сергей Ханхареев