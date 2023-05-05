К ситуации пришлось подключить прокуратуру и суд
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась жена погибшего военнослужащего. Женщина рассказала, что после смерти мужа воинская часть (в/ч) отказалась предоставить ей и другим членам семьи положенные выплаты и попросила посодействовать в этом вопросе.
Омбудсмен, в свою очередь, попросила военного прокурора Улан-Удэнского гарнизона провести проверку. Доводы близких погибшего о том, что отказ был необоснованным, подтвердились. В итоге командованию в/ч внесли представление.
Супруга мужчины тем временем обратилась для разрешения спора в Улан-Удэнский гарнизонный суд и там тоже пришли к выводу, что в воинской части нарушили права близких военного. Все причитающиеся выплаты они уже получили, рассказали в аппарате уполномоченного.
В Бурятии близких погибшего военного едва не оставили без выплат
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