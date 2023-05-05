В Иркутске экипаж ДПС помог потерявшей сознание женщине







Экипаж ДПС в составе инспекторов Евгения Деева и Дмитрия Бех нёс службу на выезде из Смоленского кладбища. Около 15 часов к полицейским обратился взволнованный мужчина с просьбой сопроводить его автомобиль до ближайшей больницы. Он сообщил, что в салоне машины находится его сестра, потерявшая сознание.



Не теряя времени, инспекторы ДПС тут же приняли решение сопроводить семью до инфекционной больницы. Включив проблесковые маячки и специальные сигналы, полицейские на служебном автомобиле обеспечили сопровождение через плотный транспортный поток. По пути следования в больницу увидели экипаж «скорой» и обратились к врачам за экстренной помощью.



Передав женщину под наблюдение медиков и убедившись, что с ней всё в порядке, автоинспекторы продолжили несение службы, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



- В настоящее время жизни и здоровью сестры ничего не угрожает, - сообщил брат иркутянки.



Он поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за отзывчивость и оперативно оказанную помощь.







25 апреля, в Родительский день, инспекторы ДПС помогли потерявшей в дороге сознание иркутянке.