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В Иркутске экипаж ДПС помог потерявшей сознание женщине

В Иркутске экипаж ДПС помог потерявшей сознание женщине
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Инцидент произошёл в Родительский день

25 апреля, в Родительский день, инспекторы ДПС помогли потерявшей в дороге сознание иркутянке.

 
Экипаж ДПС в составе инспекторов Евгения Деева и Дмитрия Бех нёс службу на выезде из Смоленского кладбища. Около 15 часов к полицейским обратился взволнованный мужчина с просьбой сопроводить его автомобиль до ближайшей больницы. Он сообщил, что в салоне машины находится его сестра, потерявшая сознание.

Не теряя времени, инспекторы ДПС тут же приняли решение сопроводить семью до инфекционной больницы. Включив проблесковые маячки и специальные сигналы, полицейские на служебном автомобиле обеспечили сопровождение через плотный транспортный поток. По пути следования в больницу увидели экипаж «скорой» и обратились к врачам за экстренной помощью.

Передав женщину под наблюдение медиков и убедившись, что с ней всё в порядке, автоинспекторы продолжили несение службы, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

- В настоящее время жизни и здоровью сестры ничего не угрожает, - сообщил брат иркутянки.

Он поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за отзывчивость и оперативно оказанную помощь.


ГИБДД

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