Велосипедисты Бурятии проедут «Километры Победы»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Заявки на участие принимались по 5 мая



В Бурятии в седьмой раз любители велосипедного спорта выйдут на старт велопробега «Километры Победы», посвящённого 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Велопробег, уже ставший традиционным, пройдёт завтра, 6 мая, и соберёт более 100 участников. Присоединиться к спортивному событию могут жители республики старше 18 лет в хорошей физической форме и с наличием скоростного велосипеда. Количество участников ограниченно.



Сбор участников и погрузка велосипедов в грузовую машину будет осуществляться 6 мая на центральной площади Гусиноозёрска с 6:30 до 7:30.



Участникам «Километры Победы» предстоит преодолеть более 60 км по автомобильной дороге федерального значения Улан-Удэ - Кяхта (А340) от 27-го километра «перевал Барисан-Дабан» до 93-го километра Гусиноозёрска.



Как сообщает министерство спорта и молодёжной политики, в связи с проведением велопробега на указанном участке автодороги будет введено временное ограничение по движению автотранспортных средств с 10:00 до 17:00.



Возрастное ограничение: 0+.

