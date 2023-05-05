Заявки на участие принимались по 5 мая
В Бурятии в седьмой раз любители велосипедного спорта выйдут на старт велопробега «Километры Победы», посвящённого 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Велопробег, уже ставший традиционным, пройдёт завтра, 6 мая, и соберёт более 100 участников. Присоединиться к спортивному событию могут жители республики старше 18 лет в хорошей физической форме и с наличием скоростного велосипеда. Количество участников ограниченно.
Сбор участников и погрузка велосипедов в грузовую машину будет осуществляться 6 мая на центральной площади Гусиноозёрска с 6:30 до 7:30.
Участникам «Километры Победы» предстоит преодолеть более 60 км по автомобильной дороге федерального значения Улан-Удэ - Кяхта (А340) от 27-го километра «перевал Барисан-Дабан» до 93-го километра Гусиноозёрска.
Как сообщает министерство спорта и молодёжной политики, в связи с проведением велопробега на указанном участке автодороги будет введено временное ограничение по движению автотранспортных средств с 10:00 до 17:00.
Возрастное ограничение: 0+.
Велосипедисты Бурятии проедут «Километры Победы»
Общество, Фото:
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