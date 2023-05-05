Они считают, что качество трасс оставляет желать лучшего
Месяц назад в группе «Дороги республики Бурятия» устроили опрос, в котором призвали поучаствовать жителей РБ. Их попросили оценить состояние трасс в регионе.
Всего в голосовании приняли участие 313 человек. И 43% из них считают, что дороги в республике назвать качественными нельзя, а объём ремонта оставляет желать лучшего.
Ещё 33% настроены более оптимистично. Они считают, что местные дороги стали более качественными, но объём работ можно было бы увеличить, а 22% полностью ими довольны.
Жители Бурятии оказались недовольны местными дорогами
Общество, Фото:
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