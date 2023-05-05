Жители Бурятии оказались недовольны местными дорогами

Они считают, что качество трасс оставляет желать лучшего



Месяц назад в группе «Дороги республики Бурятия» устроили опрос, в котором призвали поучаствовать жителей РБ. Их попросили оценить состояние трасс в регионе.



Всего в голосовании приняли участие 313 человек. И 43% из них считают, что дороги в республике назвать качественными нельзя, а объём ремонта оставляет желать лучшего.



Ещё 33% настроены более оптимистично. Они считают, что местные дороги стали более качественными, но объём работ можно было бы увеличить, а 22% полностью ими довольны.