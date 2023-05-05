Премьера первого бурятского рок-мюзикла состоялась в июне 2022 года
Жители и гости Бурятии смогут увидеть отрывок из известного рок-мюзикла «Бальжан Хатан» в рамках музыкально-театрализованного представления «Буряад улас – 100 жэл (Бурятия – 100 лет)». Шоу состоится 3 июня в 16:00 на Центральном стадионе.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в грандиозном представлении в честь 100-летия Республики Бурятия будет девять блоков. Зрители смогут окунуться в историю Бурятии от гуннов и до наших дней. Один из блоков посвящен национальной героине, бурятской княжне Бальжан Хатан, которая пожертвовала собой ради своего народа.
- Есть блок - средние века, и мы там показываем фрагмент из рок-мюзикла «Бальжан Хатан». Эта история о женщине, которая ставит интересы своего народа выше своих личных интересов, отзовется в сердце представителя любого поколения, - пояснил режиссёр Олег Юмов.
Впервые артисты Бурятского театра оперы и балета, задействованные в спектакле «Бальжан Хатан», выступят под открытым небом. Перед зрителями 3 июня на Центральной стадионе выступят солисты оперы, хор, артисты балета, симфонический оркестр под управлением маэстро Владимира Рылова.
Премьера первого бурятского рок-мюзикла состоялась в июне 2022 года.
Возрастное ограничение 6+
Отрывок из рок-мюзикла «Бальжан Хатан» покажут на Центральном стадионе в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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