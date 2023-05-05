Районы Бурятии сыграли в мини-футбол

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В Хоринском районе провели республиканские соревнования



Республиканский турнир по мини-футболу памяти воина-интернационалиста, кавалера ордена Красной звезды Батора Санжиева в 23 раз прошёл в Хоринском районе Бурятии. За переходящие кубки соревновались 15 команд из трёх районов республики в трёх возрастных группах.



Среди ветеранов отличились команда отдела внутренних дел села Хоринск. На втором месте расположились игроки Кижингинского района. А почётное третье место – за инициаторами турнира - команды «Одноклассники».



Весь пьедестал среди мужских команд за Хоринском районом. Тройка лидеров выглядит следующим образом: I место – «Зауда», II – «Динамо» и III – «Уда».



Победу среди юношеских команд завоевала «Юность-Кижинга». Вторыми стали футболисты из команды «Уда-2008». Тройку лидеров замкнула «Уда-2009».



Лучшим игроком турнира признан Дугар Малханов из команды «Уда» Хоринского района. Ему был вручён специальный приз, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

