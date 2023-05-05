В Забайкалье граждан в леса не пустят до 18 мая

В некоторых районах ограничения будут действовать с 11 по 31 мая



В период с 28 апреля по 18 мая на территории Забайкальского края продолжается ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности.



Пребывание граждан в лесах ограничено в границах следующих лесничеств: Агинского, Акшинского, Александровско-Заводского, Аргунского, Бадинского, Балейского, Беклемишевского, Верхне-Читинского, Дульдургинского, Ингодинского, Карымского, Кыринского, Нерчинского, Оленгуйского, Ононского, Петровск-Забайкальского, Тунгокоченского, Хилокского, Чернышевского, Читинского, Шилкинского.



Разрешённые участки для посещения леса на территории краевой столицы – от микрорайона Северный – от Каштакского кольца по объездной трассе до перекрёстка с улицей Верхоленская, в границах горнолыжного комплекса «Высокогорье», местность «Сухотино, где расположена табличка «Место отдыха».



В период с 11 по 31 мая ограничено пребывания граждан в лесах в границах Газимуро-Заводского, Красночикойского, Могочинского, Сретенского, Чарского лесничеств, въезда в них транспортных средств, а также проведения в них определенных видов работ.



По информации пресс-службы министерства природных ресурсов Забайкалья, в связи с введением особого противопожарного режима принимаются ограничительные меры: нельзя жечь траву, выбрасывать золу, разводить костры. При несоблюдении правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. На граждан будет наложен штраф от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, на юридических – от 400 до 800 тысяч. Кроме того, с виновных лиц будет взыскан ущерб, причинённый лесному фонду, а также затраты на тушение лесных пожаров.



Граждане, сообщившие о поджигателях, получат денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей, участвовавшие в задержании поджигателей – 50 тысяч рублей.



