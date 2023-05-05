Люди боятся замёрзнуть в своих квартирах
Жильцы благоустроенных домов в селе Иволгинск обратились к местным властям через вайбер-чат «Иволга-инфо.24/7». Люди призвали не отключать отопление в квартирах хотя бы до 15-го мая. И напомнили, что в столице Бурятии оно (вместе с горячей водой) исчезнет сразу после праздников.
- В городе хотят отключить 10-го числа, там будет большой ремонт. Жители благоустроенных домов переживают, что снова будут мёрзнуть, ведь нынче холода затягиваются, – поделились своими переживаниями сельчане.
В ЖКХ «Тепловик» пояснили: всё зависит от среднесуточной температуры воздуха за окном. Отопление отключают, когда она превышает 8 градусов в течение трёх дней. Пока же распоряжения об окончании отопительного сезона в районе не было.
В Бурятии жители пригородного села попросили не отключать отопление до середины мая
Общество, Фото:
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