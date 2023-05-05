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В Улан-Удэ на полтора часа перекроют улицу Бабушкина

В Улан-Удэ на полтора часа перекроют улицу Бабушкина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Возле памятника в посёлке Горького устроят митинг

В пятницу, 5 мая, с 13:00 перекроют часть дороги на улице Бабушкина. Причина тому – торжественный митинг (возрастное ограничение – 0+) на Мемориале воинам, умершим от ран в госпиталях. Он начнётся в 13:00 в посёлке Горького.


Мероприятие посвятили предстоящему Дню Победы. Движение на этом участке перекроют на полтора часа – до 13:30. Водителям придётся следовать в объезд.

Кроме того, 5-го числа в центре бурятской столицы запланировали очередную репетицию парада Победы. На площади Советов появится техника, и потому с 16:00 придётся ограничить движение транспорта на улицах Советская, Ленина, Сухэ-Батора, Ербанова и Почтамтская.

В воскресенье, 7 мая, с 10:00 до 12:00 состоится уже генеральная репетиция. В этот день с 08:00 до 13:00 недоступными для автомобилей и маршруток окажутся те же самые улицы. Само мероприятия начнётся 9 мая в 10 часов утра (возрастное ограничение – 0+).

В итоге изменится схема движения сразу 28 маршруток и автобусов – № 2, 3, 3А, 10, 15, 17, 19, 19А, 23, 27, 27 «Первое поле», 29, 30, 31, 31К, 33, 37, 46, 46А, 55, 56С, 77, 82, 92, 95, 97, 97К и 100, следующих через центр. Они поедут в объезд закрытых участков. Схемы опубликовали на официальных страницах мэрии Улан-Удэ в соцсетях.
    

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