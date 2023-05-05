В Агинском округе откроют обелиск Герою России

Его возвели в селе Цаган-Челутай



Мероприятия к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне пройдут в каждом поселении Агинского Бурятского округа. 8 мая в селе Цугол откроется обновлённый парк «Патриот». 9 мая в родном селе Героя России Эдуарда Норполова – Цаган-Челутае – состоится открытие обелиска «Вечная слава воину-защитнику!».



9 мая на всех памятных местах поселений округа и окружной столицы пройдут торжественные митинги, на мемориалах будут возложены цветы, гирлянды. На центральной площади окружной столицы, районных центров и поселений пройдут марши юнармейцев, встречи с ветеранами, тружениками тыла, выставки, тематические концерты, конкурсы.



- «Бессмертный полк» в целях безопасности проходит в других форматах. Каждый может заменить свой аватар, рассказать о своём герое в социальных сетях, на онлайн площадке «Бессмертного полка», - разъяснили организаторы в штабе этого общественного движения.



Всего с начала мая в Агинском Бурятском округе запланировано более 300 мероприятий, посвящённых Дню Великой Победы в онлайн и офлайн формате. Среди них акции «Георгиевская ленточка», «Помоги ветерану», уроки мужества, открытие стендов памяти воинов в школах, выставки, конкурсы в учреждениях культуры, спортивные соревнования. Об этом сообщает администрация округа.



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