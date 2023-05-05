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На вокзале Иркутска построили новый объединённый пассажирский зал

На вокзале Иркутска построили новый объединённый пассажирский зал
Общество,  Фото:пресс-спужба ВСЖД
Пропускная способность в новом корпусе увеличилась в 5 раз – до 1,5 тысячи человек в час

На вокзале станции Иркутск-Пассажирский состоялось торжественное открытие нового здания объединённого пассажирского зала. Трёхэтажный корпус возведён в рамках реконструкции вокзального комплекса. Здание общей площадью 5000 кв. м постарались гармонично вписать в ансамбль вокзала, построенного в 1898 году.

Новое здание отвечает современным требованиям: в нём расположились кассы дальнего следования, зал ожидания, комната матери и ребёнка, санитарные комнаты и кафетерий. Для удобства пассажиров и посетителей установлены автоматические камеры хранения, справочные видеотерминалы, лифты и эскалаторы.

Внимание при строительстве уделяли созданию безбарьерной среды. Для маломобильных пассажиров на вокзале была продумана информационно-навигационная система: размещены таблички со шрифтом Брайля и тактильная разметка для слабовидящих посетителей, а также портативные системы для слабослышащих.

- Впереди – реконструкция существующего здания вокзала, памятника истории и культуры. Мы проведём его внутреннее перевооружение, - заявил начальник Восточно-Сибирской железной дороги Вадим Владимиров.

- В перспективе у нас совместная работа с руководством железной дороги и правительством региона по благоустройству привокзальной площади. Уже в этом году приступаем к ремонту улицы Терешковой, заменим асфальт и трамвайные пути, - добавил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в дальнейшем запланирована реконструкция вокзалов в Зиме, Ангое и Северобайкальске. Помимо этого, отремонтируют семь и построят три новые посадочные платформы. В 2024 году в рамках мероприятий, посвящённых 50-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, будет возведён новый вокзал в Усть-Куте, площадью 1200 кв. метров.

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