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Школьники Улан-Удэ заступят на «Вахту памяти»

Школьники Улан-Удэ заступят на «Вахту памяти»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Акция состоится 9 мая

В преддверии Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов средняя общеобразовательная школа №2 в Улан-Удэ традиционно присоединилась к гражданско-патриотической акции «Вахта памяти».

В память о воинах, павших в боях за Родину, школьники, состоящие в рядах юнармейцев, заступят в почётный караул. 9 мая лучшие представители этого движения будут нести дежурство на парадном входе в школу у мемориальной доски, посвящённой четырём выпускникам – героям Советского Союза:
- Иванову Игорю Сергеевичу;
- Москалеву Георгию Николаевичу;
- Сенчихину Прокопию Фёдоровичу;
- Ущеву Борису Петровичу.

Также акция пройдёт у мемориальной доски преподавателям и студентам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Бурятском госуниверситете.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, 4 мая в школе состоялся торжественный митинг, на котором детям рассказали о великом подвиге и вкладе в победу воинов республики.

- Более 120 тысяч земляков отважно сражались на фронте. Те, кто остался в тылу, самоотверженно трудились, обеспечивая армию оружием и продовольствием. Республика дала стране 37 героев Советского Союза, 4 из них - выпускники нашей школы. Мы об этом обязаны помнить. Нам есть, чем гордиться, - рассказал директор школы Андрей Ляхов.

Возрастное ограничение: 6+.
День Победы акция Бурятия школа Улан-Удэ патриотическое воспитание

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