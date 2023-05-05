Погода может преподнести жителям Бурятии неприятный сюрприз

Из-за осадков и сильного ветра некоторые населённые пункты рискуют остаться без света
На этой неделе жизнеобеспечение в 11 регионах России может нарушиться из-за непогоды. Об этом предупредили во всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
На селекторном совещании в ведомстве начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило представил доклад о возможных чрезвычайных ситуациях в ближайшие дни. Так, из-за осадков и сильного ветра – с порывами до 25 метров в секунду – в Сахалинской области, Бурятии, соседнем Забайкалье, Хабаровском крае и на Камчатке прогнозирую сбои в работе систем жизнеобеспечения населения.
- Это может привести к ограничению транспортного сообщения и нарушению энергоснабжения в населённых пунктах, – пояснили в ВНИИ ГОЧС.
В европейской части страны аналогичная ситуация складывается в Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, Краснодарском крае и Крыму.
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