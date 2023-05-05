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В районе Бурятии планируют создать агропарк

В районе Бурятии планируют создать агропарк
Общество,  Фото:пресс-служба минсельхозпрода РБ
«Тугнуйская долина» появится в Мухоршибирском районе

В Мухоршибирском районе Бурятии планируется выращивать кормовые культуры с использованием очищенных карьерных вод. Инвестиционный проект по созданию агропарка «Тугнуйская долина» предусматривает орошение 15 тысяч гектаров с использованием вод из карьеров угольного разреза.

- Создание агропарка «Тугнуйская долина» позволит ввести в оборот 15 тысяч гектаров мелиорируемых земель. Предварительная стоимость проекта составляет 5 млрд рублей. На сегодня к работе над реализацией инвестпроекта приступил проектный офис, созданный фондом регионального развития Бурятии. Тугнуйский угольный разрез начал работу по разработке проектно-сметной документации. Для строительства оросительной системы администрация Мухоршибирского района формирует земельные участки, а также определяется перечень потенциальных сельхозтоваропроизводителей, которые смогут использовать данную оросительную систему, -- рассказал зампред правительства Бурятии-министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.

Разрез может поставлять порядка 16-20 миллионов кубометров воды в год. На сегодня в Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории проведены исследования качества воды на кормовых и посевных культурах, также в лаборатории Бурятской сельхозакадемии исследовано влияние выращенных растений на животный мир. Специалисты подтвердили, что негативного влияния не выявлено, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ. 
Бурятия агропарк сельское хозяйство Мухоршибирский район

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