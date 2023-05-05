Жители Бурятии продолжают жаловаться на обнаглевших коров

Они бродят прямо по дворам и кладбищу в Селенгинском районе













- Постоянно ходит там и вытаскивает мусор. Почему мы должны за ней потом всё убирать? – возмутились мухоршибирцы и призвали привлечь хозяев коровы к ответственности.







Несколько недель назад в Мухоршибири жаловались на бесхозную бурёнку, которая разгуливает по селу и разбрасывает повсюду мусор. Она постоянно безобразничает около одного из местных кафе.- Постоянно ходит там и вытаскивает мусор. Почему мы должны за ней потом всё убирать? – возмутились мухоршибирцы и призвали привлечь хозяев коровы к ответственности.

Жители селенгинского села Селендума рассказали в группе «Селенга-инфо.24/7» про коров, которые спокойно гуляют где им вздумается. По словам местных, они «свободно ходят и на кладбище, и по дворам».- В прошлом году сломали калитку на задах, в этом – одну сторону оградки на кладбище. Ворота на задах переломаны полностью, – возмутилась одна из сельчанок. – Скоро начнём высаживать огород, а у меня коровы там ходят. Что делать и как быть?В отделе благоустройства администрации Селенгинского района напомнили, что всего в сельском поселении «Селендума» есть четыре специально отведённых места для выпаса сельхозживотных. Это гора Энискей в самом селе, район бывшего свинокомплекса в улусе Шана, местность Зун-Тамча в улусе Ехэ-Цаган и подножье горы Бунхан в селе Сосновка.Тех, кто заметит коров, пасущихся где не положено и без присмотра, просят сообщать об этом в сельскую администрацию. Владельцам такого скота грозит наказание по статье № 47 республиканского закона («Выпас сельскохозяйственных животных вне установленных органами местного самоуправления мест») – это штраф размером от одной тысячи рублей.