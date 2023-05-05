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В Улан-Удэ до +13

В Улан-Удэ до +13
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Порывы ветра в республике достигнут 16 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 5 мая в республике переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 12-16 м/с. Температура днём +9,+14, местами +2,+7.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +11,+13.
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