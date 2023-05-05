Акция состоится на набережной Улан-Удэ
6 мая в Улан-Удэ состоится пробежка активистов студенческих спортивных клубов Бурятии в рамках всероссийского дистанционного бегового турнира «Марафон Победы». Акция пройдёт с 15:00 на набережной Селенги (ул. Куйбышева, 1).
Каждый участник получит небольшой сюрприз, сообщает ССК «Байкальские волки». Также желающих принять участие и задать вопросы просят связаться с организаторами.
Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия присоединится к «Марафону Победы»
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