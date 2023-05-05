В мероприятии ожидается участие представителей Улан-Удэ и Иркутска
Второй забайкальский фестиваль социального танца «Hola, Chitata» пройдёт в Чите с 19 по 21 мая. Участие в мастер-классах от профессионалов для каждого, кто хочет попробовать себя в танцах, бесплатное.
В этом году участников ждут мастер-классы от хореографа Александра Фролова, двукратных чемпионов России «Bachata stars», «Bachata Show» и участников телевизионного шоу Эльзы и Максима Копытовых, а также гостя из города Казань – Глеба Чернийчука. Фестиваль социальных танцев «Hola, Chitata» в этом году соберёт танцоров из Улан-Удэ, Новосибирска, Владивостока, Иркутска, Санкт-Петербурга, а также Усть-Карска, Сретенска и Чернышевска.
По информации пресс-службы министерства культуры Забайкалья, первый фестиваль прошёл в мае 2022 года. Тогда проект открылся серией мастер-классов от известных хореографов международного уровня по кизомбе, бачате и сальсе. Более 300 человек стали участниками конкурсных программ, танцевальных шоу и вечеринок.
Возрастное ограничение: 16+.
В Забайкалье развернётся фестиваль социального танца
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