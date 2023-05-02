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В Бурятии 12-летнюю девочку едва не забрали из семьи из-за чужого мобильника

В Бурятии 12-летнюю девочку едва не забрали из семьи из-за чужого мобильника
Общество,  Фото:pixabay.com
Школьницу хотели закрыть в учреждении для несовершеннолетних нарушителей

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина рассказала о 12-летней жительнице республики, которую едва не забрали у родителей. Началось всё с того, что она  взяла с кухонного стола чужой сотовый телефон. Мобильник принадлежит другу семьи.

Мужчина временно проживает в их доме. Гаджет владельцу уже на следующий день вернули сотрудники полиции. В МВД в возбуждении уголовного дела отказали, поскольку школьница ещё не достигла возраста уголовной ответственности.

В итоге семью признали находящейся в социально опасном положении, а вся эта история дошла до суда. Ребёнка хотели определить в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

В ситуацию пришлось вмешаться детскому омбудсмену. Она выступила против того, чтобы девочку отправляли в соцучреждение. Несовершеннолетняя ранее не состояла на профучёте, сделала выводы из случившегося и выразила готовить исправиться. Служители Фемиды учли мнение Натальи Ганькиной. Ребёнка оставили в семье. Это решение уже вступило в законную силу.

- Считаю, что взрослые должны усилить контроль и объяснять, что можно делать, а за какие действия могут привлечь к ответственности, – написала уполномоченный на своей странице во «ВКонтакте». – Районным органам системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних необходимо провести работу с семьёй и ребёнком. Уверена, что её исправление возможно и без направления в центр временного содержания.
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