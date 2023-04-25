В России стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Волонтёры раздают георгиевскую ленточку жителям



В России началась акция «Георгиевская ленточка» (0+). В этом году она пройдет во всех российских регионах, включая новые, сообщает РИА Новости.



В дни проведения акции миллионы людей в нашей стране и других странах мира по доброй воле прикрепляют георгиевскую ленту – символ военной славы – к одежде, публично демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу. Ленточки во время акции раздают «волонтёры Победы» в каждом регионе страны.



Георгиевскую ленту можно прикрепить на груди в районе сердца, на плече или воротнике рубашки (блузы, куртки), при условии, что она не треплется на ветру, а бережно подколота булавкой, либо примётана ниткой.



Председатель движения «Волонтёры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко заявила, что в этом году георгиевскую ленту будут раздавать более 30 тысяч волонтёров.

