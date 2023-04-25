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В Бурятии в полицию доставили более 200 бомжей

В Бурятии в полицию доставили более 200 бомжей
Общество, 
Бездомных фотографируют, снимают отпечатки пальцев, предлагают услуги центра «Шанс»

С 18 по 21 апреля министерство внутренних дел Бурятии провело оперативно-профилактическую операцию «Бомж- 2023». Полицейские проверяли чердаки в жилых домах, рынки, площади, теплотрассы.

- Операция проводилась с целью предупреждения правонарушений со стороны указанных категорий граждан и с целью постановки их на централизованный учёт, а также за осуществлением контроля за их образом жизни, - сообщил начальник отдела управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Дмитрий Матвеев.

Всего за время акции в органы внутренних дел было доставлено более 200 человек, систематически занимающихся бродяжничеством и не имеющих постоянного места жительства. Все были сфотографированы, с них были взяты отпечатки пальцев. С каждым провели профилактическую беседу. Все граждане проверялись на причастность к совершенным преступлениям.

- Основную часть граждан, занимающихся бродяжничеством, составляют мужчины. В ходе акции на учёт в информационный центр МВД Бурятии было поставлено более 40 бездомных. Снято с учёта по разным основаниям 24 лица. Отметим, что всего в МВД на учёте значится более 400 лиц без постоянного места жительства со всей республики. При этом 80 процентов из них проживают на территории Улан-Удэ. О фактах противоправных деяний со стороны этих лиц жители города могут сообщить в дежурные части МВД, - добавил Дмитрий Матвеев.

После того как бездомных доставляют в МВД, с ними проводят работу и предлагают услуги центра социальной адаптации «Шанс». «Кому помощь нужна, ее оказывают. После этого всех задержанных отпускают», - пояснил Матвеев.

За первый квартал 2023 года бомжи совершили семь преступлений, в 2022-м – 16. Все преступления носят имущественный характер.

- Как правило, бомжи хотели бы изменить свой образ жизни, но сделать это не могут из-за собственных убеждений, не хотят исправиться, кардинально менять свою жизнь, - отмечают полицейские.

Как сообщал «Байкал-Daily», республиканский центр социальной адаптации «Шанс» помогает бездомным собрать все нужные документы и обрести свой дом.

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