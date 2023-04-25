В Улан-Удэ любительницам селфи явилась загадочная сущность

Они фотографировались у зеркала и заметили в отражении чьи-то ноги и плечо



Леденящей кровь историей поделилась недавно в соцсетях девушка по имени Екатерина. По её словам, всё произошло в Улан-Удэ. Автор поста решила вместе со своими подружками сделать фото у зеркала. Но на получившемся снимке они разглядели нечто странное и необъяснимое.



- Позже заметили, что позади нас кто-то стоял, – рассказала Екатерина в паблике «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления». – До сих пор приходим в ужас. На фото видны были только ноги и плечо девочки. Сначала не увидели это. А потом, когда я решила выложить снимок, смотрю – а там кто-то есть.



И в самом деле, приглядевшись, можно различить на снимке чью-то правую ногу в жёлтой обуви. Есть версия, что это некая потусторонняя сущность.



Фото бурно обсуждают в группе уже несколько дней. Правда, многие интернет-пользователи отнеслись к этой истории скептически. Они считают, что на кадре – просто ещё один человек – возможно, «третья подружка», которую закрыла стоящая спереди. Других же участников сообщества снимок напугал не на шутку. Они даже вспомнили старинное поверье, что фотографироваться, глядя в зеркало, нельзя. Кстати, судя по дате, сделали фотографию ещё в 2018 году, но в Интернет выложили почему-то только сейчас. Не исключено, что в настройках камеры просто сбилась дата.

