25 апреля

24 апреля

Популярное

В Улан-Удэ любительницам селфи явилась загадочная сущность

В Улан-Удэ любительницам селфи явилась загадочная сущность
Общество,  Фото:vk.com/bur_anomal
Они фотографировались у зеркала и заметили в отражении чьи-то ноги и плечо

Леденящей кровь историей поделилась недавно в соцсетях  девушка по имени Екатерина. По её словам, всё произошло в Улан-Удэ. Автор поста решила вместе со своими подружками сделать фото у зеркала. Но на получившемся снимке они разглядели нечто странное и необъяснимое.

- Позже заметили, что позади нас кто-то стоял, – рассказала Екатерина в паблике «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления». – До сих пор приходим в ужас. На фото видны были только ноги и плечо девочки. Сначала не увидели это. А потом, когда я решила выложить снимок, смотрю – а там кто-то есть.

И в самом деле, приглядевшись, можно различить на снимке чью-то правую ногу в жёлтой обуви. Есть версия, что это некая потусторонняя сущность.

Фото бурно обсуждают в группе уже несколько дней. Правда, многие интернет-пользователи отнеслись к этой истории скептически. Они считают, что на кадре – просто ещё один человек – возможно, «третья подружка», которую закрыла стоящая спереди. Других же участников сообщества снимок напугал не на шутку. Они даже вспомнили старинное поверье, что фотографироваться, глядя в зеркало, нельзя. Кстати, судя по дате, сделали фотографию ещё в 2018 году, но в Интернет выложили почему-то только сейчас. Не исключено, что в настройках камеры просто сбилась дата.
мистика фотография соцсети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в полицию доставили более 200 бомжей
В Бурятии в полицию доставили более 200 бомжей
Общество, 25.04.2023
Бездомных фотографируют, снимают отпечатки пальцев, предлагают услуги центра «Шанс»
Главе российских буддистов продлили полномочия на пять лет
Главе российских буддистов продлили полномочия на пять лет
Общество, 25.04.2023
Решение приняли на съезде Буддийской традиционной Сангхи
В Улан-Удэ любительницам селфи явилась загадочная сущность
В Улан-Удэ любительницам селфи явилась загадочная сущность
Общество, 25.04.2023
Они фотографировались у зеркала и заметили в отражении чьи-то ноги и плечо
В Улан-Удэ жильцы дома устроили жуткую помойку под окнами
В Улан-Удэ жильцы дома устроили жуткую помойку под окнами
Общество, 25.04.2023
Очевидцы утверждают, что туда выбрасывают даже дохлых животных
Снятый в Бурятии фильм про золото Колчака появится на YouTube
Снятый в Бурятии фильм про золото Колчака появится на YouTube
Общество, 25.04.2023
Через несколько дней его выложат в открытом доступе
Жителей Бурятии приглашают стать волонтёрами Восточного экономического форума
Жителей Бурятии приглашают стать волонтёрами Восточного экономического форума
Общество, 25.04.2023
Добровольцам предоставляется жильё, униформа и питание
В Бурятии стало известно имя лучшего участкового
В Бурятии стало известно имя лучшего участкового
Общество, 25.04.2023
Победу одержал полицейский из Селенгинского района
Школьники Бурятии могут бесплатно обучиться программированию на каникулах
Школьники Бурятии могут бесплатно обучиться программированию на каникулах
Общество, 25.04.2023
Открыт набор учащихся 8-11 классов на летние образовательные программы проекта «Код будущего»
В Улан-Удэ раскрыли тайну двухэтажной постройки у Гостиных рядов
В Улан-Удэ раскрыли тайну двухэтажной постройки у Гостиных рядов
Общество, 25.04.2023
У каменного здания оказалось довольно скандальное прошлое

В Бурятии алкоголичку лишили водительских прав
В Бурятии алкоголичку лишили водительских прав
Общество, 25.04.2023
То, что у женщины были водительские права, выявила прокурорская проверка
В мае часть жителей Бурятии получат пенсии раньше обычного
В мае часть жителей Бурятии получат пенсии раньше обычного
Общество, 25.04.2023
Это связано с предстоящими выходными и праздниками
В Улан-Удэ юнгвардейцы участвовали в сборах на базе ОМОН Росгвардии
В Улан-Удэ юнгвардейцы участвовали в сборах на базе ОМОН Росгвардии
Общество, 25.04.2023
Мальчики знакомились спецификой службы три дня 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^