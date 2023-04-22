С вопросом про бесплатное питание к омбудсмену обратилась мать военного
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой в Кяхтинском районе обратилась мама военнослужащего, погибшего при выполнении служебных обязанностей в октябре 2016 года, с вопросом обеспечения бесплатным питанием в школе его ребёнка.
- В целях оказания содействия семье уполномоченным направлен запрос в министерство образования и науки Республики Бурятия. На основании обращения уполномоченного состоялся педагогический совет, на котором принято решение о включении ребёнка в список на бесплатное горячее питание, - сообщили в аппарате омбудсмена.
В Бурятии ребёнка погибшего военного обеспечат бесплатным горячим питанием
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