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В Бурятии похоронят погибшего на СВО мобилизованного

В Бурятии похоронят погибшего на СВО мобилизованного
Общество,  Фото:«Мухоршибирь-инфо.24/7»
Сергею Леонову было 49 лет

В среду, 19 апреля, в Бурятии проводят в последний путь 49-летнего Сергея Леонова, чья жизнь оборвалась 6 февраля во время специальной военной операции. Прощание с ним пройдёт в мухоршибирском селе Новый Заган. Траурный митинг начнётся в 12:00 на площади около местного дома культуры, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Сергей Юрьевич родился в селе Цолга 23 мая 1973 года. Учился в Мухоршибирской СОШ, которую окончил в 1990-ом. Одноклассники рассказывают, что он детства был смелым и трудолюбивым, помогал родителям и товарищам, защищал слабых и младших. После школы наш земляк служил в армии, а, вернувшись оттуда, начал трудиться в МПМК «БСС» в Мухоршибирском районе. С 1997-го работал в местном доме-интернате.

Коллеги отзываются о Сергее как об ответственном и трудолюбивом человеке. Его награждали почётными грамотами интерната, района и райкома профсоюзов и отметили благодарностью Минсоцзащиты Бурятии.

В сентябре Леонов попал под объявленную в стране частичную мобилизацию и отправился на СВО. У него остались отец, сестра, жена и трое детей – сын и две дочки, отмечает «Мухоршибирь-инфо.24/7».
смерть

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