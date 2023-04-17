«Не положено»: В Бурятии сельских школьников оставили без туалета

Разрушенный клозет в Багдарине пришлось снести



Жители села Багдарин в Баунтовском районе поинтересовались, почему на стадионе местной средней школы отсутствует туалет. Дело в том, что дети ходят туда заниматься на тренажёрах, а уборной поблизости нет – впрочем, как и освещения.



- Мой ребёнок хотел попасть в школьный туалет, но там были закрыты ворота. Сторож вышел и сказал, что не положено ходить по территории, – рассказала одна из сельчанок.



На это руководство Багдаринской средней школы пояснило, что раньше уборная на стадионе была, но со временем разрушилась и её убрали. Сельчанам пообещали новый клозет. «На данный момент работаем над составлением сметы для возведения нового туалета», – приводят ответ СОШ в вайбер-группе «Баунт-инфо.24/7».

