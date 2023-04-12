Размер выплаты – 10 тысяч рублей
В Бурятии единовременную выплату к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне получат 58 человек, сообщила в своём Telegram-канале министр соцзащиты республики Татьяна Быкова.
- Ветераны ВОВ в Бурятии получат ко Дню Победы единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Объём финансирования составил 580 тысяч рублей из бюджета республики. Денежные средства будут перечислены в банки и почтовые отделения до конца текущей недели, - уточнила она.
Размер единовременной выплаты – 10 тысяч рублей.
Эта мера поддержки полагается участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, гражданам, имеющим категорию «Житель блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, постоянно проживающим в Бурятии.
В Бурятии ветераны на днях получат выплату ко Дню Победы
Общество, Фото:
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