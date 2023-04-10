Легкоатлет из Бурятии стал лучшим в стране





Золото чемпионата России по лёгкой атлетике (спорт слепых) завоевал спортсмен из Бурятии Баясхалан Будаев.Он стал первым в марафоне на дистанции 42,2 км в классе В-1. Баясхалан пробежал дистанцию за 3:03:00.- Чемпионат стал отборочным на международные соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе», которые пройдут в октябре. Здесь было важно финишировать первым, либо вторым, - рассказал Баясхалан Будаев.Соревнования проходили с 8 по 10 апреля в Сочи.