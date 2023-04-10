Легкоатлет из Бурятии стал лучшим в стране

Баясхалан Будаев завоевал золотую медаль на чемпионате России по лёгкой атлетике (спорт слепых)
Золото чемпионата России по лёгкой атлетике (спорт слепых) завоевал спортсмен из Бурятии Баясхалан Будаев.
Он стал первым в марафоне на дистанции 42,2 км в классе В-1. Баясхалан пробежал дистанцию за 3:03:00.
- Чемпионат стал отборочным на международные соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе», которые пройдут в октябре. Здесь было важно финишировать первым, либо вторым, - рассказал Баясхалан Будаев.
Соревнования проходили с 8 по 10 апреля в Сочи.
Баясхалан Будаев завоевал золотую медаль на чемпионате России по лёгкой атлетике (спорт слепых)
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