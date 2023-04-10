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Легкоатлет из Бурятии стал лучшим в стране

Легкоатлет из Бурятии стал лучшим в стране
Общество, 
Баясхалан Будаев завоевал золотую медаль на чемпионате России по лёгкой атлетике (спорт слепых)

Золото чемпионата России по лёгкой атлетике (спорт слепых) завоевал спортсмен из Бурятии Баясхалан Будаев.

Он стал первым в марафоне на дистанции 42,2 км в классе В-1. Баясхалан пробежал дистанцию за 3:03:00.

- Чемпионат стал отборочным на международные соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе», которые пройдут в октябре. Здесь было важно финишировать первым, либо вторым, - рассказал Баясхалан Будаев.

Соревнования проходили с 8 по 10 апреля в Сочи.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале этого года Баясхалан Будаев на всероссийских соревнованиях в Челябинске выиграл три медали: две золотые и одну серебряную.

А в 2022 году Баясхалан стал серебряным призёром «Летних Игр Паралимпийцев»
спорт легкая атлетика спорт слепых чемпионат России

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