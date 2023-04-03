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Новая зона отдыха в центре Улан-Удэ оказалась совсем не приспособлена для инвалидов

Новая зона отдыха в центре Улан-Удэ оказалась совсем не приспособлена для инвалидов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, Галина Горбатых
Возле Гостиных рядов появились непреодолимые для них препятствия

Член Общественной палаты (ОП) России и зампредседателя ОП Бурятии, руководитель регионального фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых недавно проинспектировала обновлённую территорию вокруг Гостиных рядов. Вместе с известной общественницей там побывали представители комитета городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ.

Как выяснилось, новая зона отдыха фактически не приспособлена для людей с ограниченными физическими возможностями. Около самого здания Гостиных рядов не оказалось заездов для инвалидов. Их решили оборудовать сразу в трёх местах и установить там информационные указатели.


- Кроме того, будет оборудован временный пандус на перепаде, который появился на стыке реконструированной площади Революции и старой пешеходной зоны вдоль Гостиных рядов, – написала Галина Горбатых на своей странице во «ВКонтакте». – Этот участок планируют реконструировать в 2024 году.


Общественница подчеркнула, что уже удалось достичь договорённости с КГХ, в том числе – по работам на общественных территориях в рамках реализации федеральной программы «Комфортная городская среда».

В марте отремонтированную зону отдыха проверили представители регионального отделения Народного фронта. Второй этап её благоустройства завершился осенью 2022-го, а первый – ремонт площади Революции – ещё 2021-ом. Там сделали освещение, уложили брусчатку, установили урны, 14 скамеек и 22 опоры, на каждой из которых есть по два светодиодных светильника. По обе стороны от нового фонтана теперь красуется неоновый тент. Деревья подсветили с помощью пяти наземных прожекторов.

Для детей соорудили бесплатные батуты. Кроме того, в сквере появились «Дерево жизни» и композиция под названием «Мальчик с птичкой» – произведение известного бурятского скульптора Геннадия Васильева, копию которого специально для Улан-Удэ изготовил его ученик – знаменитый Даши Намдаков. Своё место заняли арт-объект «Сердце» и отреставрированный памятник пенсионеру.

Несмотря на то, что ремонт свежий, там уже «всплыли» досадные недочёты. На некоторых скамейках шатаются и отходят доски – сидеть на них теперь невозможно. Краска облезла. Покрытие возле амфитеатра отошло, а в бордюре появились трещины. Металлические обручи возле деревьев и вовсе погнулись.
инвалиды общественники Гостиные ряды

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