Новая зона отдыха в центре Улан-Удэ оказалась совсем не приспособлена для инвалидов

Возле Гостиных рядов появились непреодолимые для них препятствия























Для детей соорудили бесплатные батуты. Кроме того, в сквере появились «Дерево жизни» и композиция под названием «Мальчик с птичкой» – произведение известного бурятского скульптора Геннадия Васильева, копию которого специально для Улан-Удэ изготовил его ученик – знаменитый Даши Намдаков. Своё место заняли арт-объект «Сердце» и отреставрированный памятник пенсионеру.



Несмотря на то, что ремонт свежий, там уже В марте отремонтированную зону отдыха проверили представители регионального отделения Народного фронта. Второй этап её благоустройства завершился осенью 2022-го, а первый – ремонт площади Революции – ещё 2021-ом. Там сделали освещение, уложили брусчатку, установили урны, 14 скамеек и 22 опоры, на каждой из которых есть по два светодиодных светильника. По обе стороны от нового фонтана теперь красуется неоновый тент. Деревья подсветили с помощью пяти наземных прожекторов.Для детей соорудили бесплатные батуты. Кроме того, в сквере появились «Дерево жизни» и композиция под названием «Мальчик с птичкой» – произведение известного бурятского скульптора Геннадия Васильева, копию которого специально для Улан-Удэ изготовил его ученик – знаменитый Даши Намдаков. Своё место заняли арт-объект «Сердце» и отреставрированный памятник пенсионеру.Несмотря на то, что ремонт свежий, там уже «всплыли» досадные недочёты. На некоторых скамейках шатаются и отходят доски – сидеть на них теперь невозможно. Краска облезла. Покрытие возле амфитеатра отошло, а в бордюре появились трещины. Металлические обручи возле деревьев и вовсе погнулись.

Член Общественной палаты (ОП) России и зампредседателя ОП Бурятии, руководитель регионального фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых недавно проинспектировала обновлённую территорию вокруг Гостиных рядов. Вместе с известной общественницей там побывали представители комитета городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ.Как выяснилось, новая зона отдыха фактически не приспособлена для людей с ограниченными физическими возможностями. Около самого здания Гостиных рядов не оказалось заездов для инвалидов. Их решили оборудовать сразу в трёх местах и установить там информационные указатели.- Кроме того, будет оборудован временный пандус на перепаде, который появился на стыке реконструированной площади Революции и старой пешеходной зоны вдоль Гостиных рядов, – написала Галина Горбатых на своей странице во «ВКонтакте». – Этот участок планируют реконструировать в 2024 году.Общественница подчеркнула, что уже удалось достичь договорённости с КГХ, в том числе – по работам на общественных территориях в рамках реализации федеральной программы «Комфортная городская среда».