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Село в Бурятии переполошил незнакомец, раздававший детям конфеты на улице

Село в Бурятии переполошил незнакомец, раздававший детям конфеты на улице
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина угощал ребятишек сладостями за бурятские слова

Жители селенгинского села Жаргаланта забили тревогу. Они услышали, что какие-то люди на машине недавно раздавали конфеты местной детворе. Сельчане поинтересовались, правда ли это и если да, то, мол, как к этому относиться.

Глава сельского поселения «Жаргаланта» Цыретор Халзанов поспешил успокоить взволнованных родителей.

- Машина Toyota Wish, из которой раздавали сладости, принадлежит нашему земляку. Он решил порадовать детей и подарить им немного сладкого за знание родного языка, предложив конфеты за каждое выученное бурятское слово, – пояснил сельский глава.

При этом он подчеркнул, что понимает обеспокоенность односельчан.

- Согласен, что ребятишек нужно учить не принимать подарки от незнакомых людей. Так что проведите беседы со своими детьми о безопасности.   Тем не менее, хочу воспользоваться этой ситуацией и напомнить о важности обучения родному языку, – цитируют Цыретора Халзанова в группе «Селенга-инфо 24/7». 
дети

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