Село в Бурятии переполошил незнакомец, раздававший детям конфеты на улице

Мужчина угощал ребятишек сладостями за бурятские слова







Глава сельского поселения «Жаргаланта» Цыретор Халзанов поспешил успокоить взволнованных родителей.



- Машина Toyota Wish, из которой раздавали сладости, принадлежит нашему земляку. Он решил порадовать детей и подарить им немного сладкого за знание родного языка, предложив конфеты за каждое выученное бурятское слово, – пояснил сельский глава.



При этом он подчеркнул, что понимает обеспокоенность односельчан.



- Согласен, что ребятишек нужно учить не принимать подарки от незнакомых людей. Так что проведите беседы со своими детьми о безопасности. Тем не менее, хочу воспользоваться этой ситуацией и напомнить о важности обучения родному языку, – цитируют Цыретора Халзанова в группе «Селенга-инфо 24/7».

Жители селенгинского села Жаргаланта забили тревогу. Они услышали, что какие-то люди на машине недавно раздавали конфеты местной детворе. Сельчане поинтересовались, правда ли это и если да, то, мол, как к этому относиться.