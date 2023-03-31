Село в Бурятии переполошил незнакомец, раздававший детям конфеты на улице

Мужчина угощал ребятишек сладостями за бурятские слова
Жители селенгинского села Жаргаланта забили тревогу. Они услышали, что какие-то люди на машине недавно раздавали конфеты местной детворе. Сельчане поинтересовались, правда ли это и если да, то, мол, как к этому относиться.
Глава сельского поселения «Жаргаланта» Цыретор Халзанов поспешил успокоить взволнованных родителей.
- Машина Toyota Wish, из которой раздавали сладости, принадлежит нашему земляку. Он решил порадовать детей и подарить им немного сладкого за знание родного языка, предложив конфеты за каждое выученное бурятское слово, – пояснил сельский глава.
При этом он подчеркнул, что понимает обеспокоенность односельчан.
- Согласен, что ребятишек нужно учить не принимать подарки от незнакомых людей. Так что проведите беседы со своими детьми о безопасности. Тем не менее, хочу воспользоваться этой ситуацией и напомнить о важности обучения родному языку, – цитируют Цыретора Халзанова в группе «Селенга-инфо 24/7».
Осуждённые смогут таким образом зарабатывать
Мужчина угощал ребятишек сладостями за бурятские слова
В прошлом году его выступление вызвало невиданный аншлаг
Конкурс проводит Минкультуры России
Ветер усилился до 26 м/с
На музыкальном фестивале в Ацагате ждут ещё одну группу с необычным названием
А ещё в центре города приведут в порядок ограждения у стройплощадок
В командном и личном первенствах участвовали студенты ВСГУТУ, БГУ и БГСХА
Оно обойдётся в 9 с лишним миллионов рублей
Ожидается очень сильный ветер
Впервые за долгое время бойцы СОБР и ОМОН обняли своих родных и близких
Ремонтируют три километра дороги
На них делают новую разметку, ремонтируют дорожные знаки, расчищают обочины
На открытие приглашено более 300 гостей из разных регионов России и Монголии
Митинг в память о нём прошёл у памятника «Чёрный тюльпан»