28 марта

27 марта

Популярное

В Улан-Удэ определили чемпиона по чтению вслух

В Улан-Удэ определили чемпиона по чтению вслух
Общество,  Фото:паблик «Открой рот. Улан-Удэ»
Участники читали без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг

26 марта в Улан-Удэ прошёл чемпионат по чтению вслух «Открой рот». По правилам чемпионата, участники читали вслух без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг, жюри оценивало технику и артистизм по шестибалльной шкале.

По итогам трёх раундов определились участники, набравшие большее количество баллов. В финальном раунде выступили три участницы, которые набрали большее количество баллов: Александра Ширяева, Диана Рудакова и Долгор Цыренова. Финалистки читали стихотворения Намжила Нимбуева.

Чемпионкой по неподготовленному чтению вслух города Улан-Удэ стала Диана Рудакова – пресс-секретарь Бурятской государственной филармонии.

- В этом году Диана представит Улан-Удэ на всероссийском полуфинале конференции «Восток», который пройдёт в онлайн-формате, – рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Как сообщает республиканская детско-юношеская библиотека, чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот» получил мировой статус в сезоне 2019-2020 годов, а уже в 2021 году отметил свой 10-летний юбилей.

Улан-Удэ чтение вслух литература библиотека чемпионат Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Стройку в центре Улан-Удэ прикрыли «праздничными» баннерами
Стройку в центре Улан-Удэ прикрыли «праздничными» баннерами
Общество, 28.03.2023
«Задрапировать» объект требовали в феврале
В Бурятии состоялся студенческий чемпионат по самбо
В Бурятии состоялся студенческий чемпионат по самбо
Общество, 28.03.2023
Победителей наградили ценными призами и медалями
Дети напомнили жителям Бурятии о вреде пластикового мусора
Дети напомнили жителям Бурятии о вреде пластикового мусора
Общество, 28.03.2023
Дети сняли видеоролик о том, что делать с пластиковыми бутылками


В селе Бурятии поздравили долгожительницу
В селе Бурятии поздравили долгожительницу
Общество, 28.03.2023
90-летие отметила жительница Хоринского района
В Иркутске наступил День сурка
В Иркутске наступил День сурка
Общество, 28.03.2023
В местном зоосаде проснулись сурки
Образовательные организации Бурятии посоревновались в озеленении
Образовательные организации Бурятии посоревновались в озеленении
Общество, 28.03.2023
В республике завершился конкурс «Зелёная зона»
В Агинском округе выберут логотип чемпионата России
В Агинском округе выберут логотип чемпионата России
Общество, 28.03.2023
Завершается приём заявок и материалов для участия в конкурсе
В Прибайкальский нацпарк массово прибывают птицы
В Прибайкальский нацпарк массово прибывают птицы
Общество, 28.03.2023
В регионе растёт плотность пернатого населения
Бурятскую филармонию поздравили с юбилеем
Бурятскую филармонию поздравили с юбилеем
Общество, 28.03.2023
Организации в этом году исполняется 85 лет
Хор из Улан-Удэ выступил в Кяхте
Хор из Улан-Удэ выступил в Кяхте
Общество, 28.03.2023
Хор исполнил произведения отечественных и зарубежных композиторов
Баскетболисты Бурятии победили на межрегиональном турнире
Баскетболисты Бурятии победили на межрегиональном турнире
Общество, 28.03.2023
Баскетболистки республики заняли второе место
Иркутская актриса получила главную театральную премию страны
Иркутская актриса получила главную театральную премию страны
Общество, 28.03.2023
«Золотой маски» удостоилась артистка Наталия Королёва
В Бурятии наградили театральных деятелей
В Бурятии наградили театральных деятелей
Общество, 28.03.2023
В Улан-Удэ отметили Международный день театра
В нацпарке Бурятии закрыты ледовые дороги
В нацпарке Бурятии закрыты ледовые дороги
Общество, 28.03.2023
Также здесь закрыты участки, отведённые для лова рыбы
Улан-удэнцы смогут экономить на поездках ещё в нескольких автобусах
Улан-удэнцы смогут экономить на поездках ещё в нескольких автобусах
Общество, 28.03.2023
В столице Бурятии расширили пересадочный тариф

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^