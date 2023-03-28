Участники читали без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг
26 марта в Улан-Удэ прошёл чемпионат по чтению вслух «Открой рот». По правилам чемпионата, участники читали вслух без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг, жюри оценивало технику и артистизм по шестибалльной шкале.
По итогам трёх раундов определились участники, набравшие большее количество баллов. В финальном раунде выступили три участницы, которые набрали большее количество баллов: Александра Ширяева, Диана Рудакова и Долгор Цыренова. Финалистки читали стихотворения Намжила Нимбуева.
Чемпионкой по неподготовленному чтению вслух города Улан-Удэ стала Диана Рудакова – пресс-секретарь Бурятской государственной филармонии.
- В этом году Диана представит Улан-Удэ на всероссийском полуфинале конференции «Восток», который пройдёт в онлайн-формате, – рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Как сообщает республиканская детско-юношеская библиотека, чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот» получил мировой статус в сезоне 2019-2020 годов, а уже в 2021 году отметил свой 10-летний юбилей.
В Улан-Удэ определили чемпиона по чтению вслух
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