В Улан-Удэ определили чемпиона по чтению вслух

Участники читали без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг



26 марта в Улан-Удэ прошёл чемпионат по чтению вслух «Открой рот». По правилам чемпионата, участники читали вслух без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг, жюри оценивало технику и артистизм по шестибалльной шкале.



По итогам трёх раундов определились участники, набравшие большее количество баллов. В финальном раунде выступили три участницы, которые набрали большее количество баллов: Александра Ширяева, Диана Рудакова и Долгор Цыренова. Финалистки читали стихотворения Намжила Нимбуева.



Чемпионкой по неподготовленному чтению вслух города Улан-Удэ стала Диана Рудакова – пресс-секретарь Бурятской государственной филармонии.



- В этом году Диана представит Улан-Удэ на всероссийском полуфинале конференции «Восток», который пройдёт в онлайн-формате, – рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Как сообщает республиканская детско-юношеская библиотека, чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот» получил мировой статус в сезоне 2019-2020 годов, а уже в 2021 году отметил свой 10-летний юбилей.



